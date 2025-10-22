大手芸能事務所アミューズの令和初のボーイズグループ、「The Right Light（ザ・ライトライト）」が、11月22日に初の配信シングル「YES」でデビューすることが決まった。同15日にTOKYO FMホールでファンミーティングを行う他、12月13日にはSHIBUYA CLUB QUATTROでデビューライブ「YES」を開催する。

西浦心乃助（16）、黒木康正（18）、星秀光（17）、松瀬太虹（18）、木戸啓人（15）、ショーン旺（15）の6人組で24年8月に始動。8月17日にZepp Diver Cityで開催したプレデビューライブでは約1200人の前でパフォーマンスを披露した。グループ名には「それぞれの人生と、その一歩先に光をともしたい」「誰もが光り輝く日々を生きる権利がある」の意味が込められている。

デビュー曲は「YES YES」というフレーズが繰り返し使われ、グループコンセプトの「全肯定」をテーマにした歌詞になっている。作詞作曲は5人組ロックバンドGalileo Galilei（ガイレオ・ガリレイ）の尾崎雄貴氏が担当した。

グループは5年後の東京ドーム公演実現を目指す。映画「ブラック・ショーマン」や日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」に出演するなど、役者としても好調なスタートを見せる西浦は「どんな時も、The Right Lightらしく、みなさん1人1人に感謝しながらこれからも歩んでいきます。そして絶対に、僕たちの目標である東京ドームに立ちます」。リーダーの松瀬は「5人と出会い、練習を重ねる中で絆が深まり、時にぶつかりながらも支え合ってきました。これからも互いを尊重し合いながら、高みを目指して進んでいきます」と意気込んだ。