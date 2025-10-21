高市新総理は21日夜、就任後初の記者会見に臨み、外交関係について「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻したい」との決意を述べた。

高市新総理は外交について、「日米同盟はもう我が国の外交、安全保障の基軸。我が国は米国にとっても、米国側から見ても、米国の対中戦略であったり、米国のインド太平洋戦略であったり、そういったことの不可欠なパートナーだと考えている」と話す。

トランプ大統領については、「もしお会いできたら、日米が直面する問題について率直な意見交換を通じて、首脳どうしの信頼関係を深めていきたい。そして、やはり FOIP（自由で開かれたインド太平洋） の非常にこれが重要なことであるということこういったことも訴えていきたいと思っている」と強調した。

また、「日本が自立して国を守れる形を作っていくことは、わが国の国民の皆様の生命を守ることであり領土領海領空を守ること。国家主権を守る大切な取り組みでもあるので、日米協力のもと、日本自体の防衛力をしっかりと充実させていく。こういったお話をしたいと思っている」。

そして来週のAPEC首脳会議では「時間をかけて、信頼関係をつくって、日本からもどんどん提案をし存在感を発揮し、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻したい」との決意を述べた。

（ABEMA NEWS）