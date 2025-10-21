¡ÚACLE¡ÛÄ®ÅÄ¡¦ÁêÇÏ¡¢º£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤Ïµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡Ö¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤¿¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ACLE¡¡Ä®ÅÄ2¡½0¾å³¤³¤¹Á¡Ê2025Ç¯10·î21Æü¡¡Ãæ¹ñ¡¦±ºÅì¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡ËÅìÃÏ¶è1¼¡¥ê¡¼¥°Âè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é»²Àï¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾å³¤³¤¹Á¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò2¡½0¤ÇÀ©¤·¡¢¡È¥¢¥¸¥¢½é¾¡Íø¡É¤òµó¤²¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÁêÇÏÍ¦µª¡Ê28¡Ë¤¬1¡½0¤ÎÁ°È¾25Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£14Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÇÏ¤¬Ä®ÅÄ¤ò¥¢¥¸¥¢½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¯µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£1¡½0¤ÎÁ°È¾25Ê¬¤À¡£MF²¼ÅÄ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç±¦Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£º£Âç²ñ½éÆÀÅÀ¤ò¡Ö¡Ê²¼ÅÄ¡ËËÌÅÍ¤¯¤ó¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç1¾¡2Ê¬¤±¤ÎÉé¤±¤Ê¤·¡£Íè·î4Æü¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡ÊÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¡£ÁêÇÏ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¡Ö¤â¤¦¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼¡¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ê1¼¡¡Ë¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£