21日夜、高市早苗新総理大臣が会見に臨みました。政治部の森美華記者に会見での注目ポイントについて聞きます。

高市総理は、自らの内閣を「決断と前進の内閣」と名付け、「あらゆる政策を1歩でも2歩でも前進させていく」と強調しました。

高市総理はさらに、「初日から全速力」「トップスピードで閣僚には任務を果たしていただく」とも述べました。

7月20日に参議院選挙が行われてから石破前総理の進退問題、そして総裁選挙など、「自民党内の混乱」による「政治空白」が3か月も続いた中で、ここからは政策を進めていくことを印象づける狙いがあるとみられます。

また、高市総理は「初閣議で経済対策の策定を指示する」と明言しました。高市総理としては、国民の生活に直結する「物価高対策」を早く打ち出し、政権への信頼につなげたい考えです。

一方、連立を組んだ維新からの閣僚の起用はなかったものの、遠藤敬衆院議員を「連立合意政策推進担当補佐官」として起用することを明らかにしました。

さらに、自民党と維新が合意をした「国会議員の定数削減」に加え、総理大臣を含む閣僚などの給与については、「国会議員としての給与を超える閣僚等としての給与を受け取らない法改正に取り組む」と述べました。「身を切る改革」を掲げる維新に、寄り添う姿勢を見せた形です。