◆プロボクシング ▽東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・田中空（６回ＴＫＯ）同級３位・坂井祥紀●（１０月２１日・東京・後楽園ホール）

東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチで王者・田中空（２４）＝大橋＝が挑戦者の同級３位・坂井祥紀（３４）＝横浜光＝を６回２分１３秒ＴＫＯで下し、初防衛に成功した。

戦績は田中が５戦全勝（５ＫＯ）、坂井が２９勝（１５ＫＯ）１６敗３分け。

試合後、６月にＷＢＯ世界同級王座に挑戦し５回ＫＯ負けした佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝がリングに登場。田中に「来年ぜひ田中空選手に挑戦させていただきたいと思います。待ってろ、田中空」と対戦を要求。両者はがっちりと握手を交わした。試合後の控室で田中は「自分もやっと、佐々木尽選手とできるぐらいまで上がったのかなと思う。お互い上を目指しているので、もっとレベルを上げられれば。あとは（大橋秀行）会長にお任せして」とコメント。これを受け、大橋秀行会長（６０）は「それは自然となると思う。来年のみんなが望む時ですね」と、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝のビッグマッチが計画される来年５月の東京ドームでの対戦実現の可能性を示唆した。

田中は６月１９日に東京・大田区総合体育館で行われた東洋太平洋同級王座決定戦で小畑武尊（ダッシュ東保）を４回ＴＫＯで下し、初タイトルを獲得。今回の初防衛戦では、４７戦のキャリアを持つベテラン・坂井を相手に、プレスをかけながらコンパクトなコンビネーションを上下に打ち分けて圧倒。４回、田中のワンツーで坂井が左目上をカット。６回、坂井の傷が深くなり、レフェリーが試合続行不可能と判断した。

デビューから５戦連続ＫＯ勝利とした“ハマ（横浜）のタイソン”は「ディフェンスを練習してきた。いつもよりもらわなかったかな」と小畑戦で課題だったディフェンス面の向上に手応え。大橋会長も「ディフェンスを注意して練習してきたことが１００％出来ている。未来を感じさせる出来だった。打って打たれての我慢比べでのＫＯ勝ちなら、今までといっしょで東洋太平洋止まり。ディフェンスができてきたことで、まだまだだが、世界も夢ではない」と評価。「佐々木選手とは２回も３回も戦うような感じになってくると思う。切磋琢磨（せっさたくま）していくのが一番いい」と話した。田中も「スピードもパワーも技術も世界レベルと比べたらまだまだ。全体的にレベルを上げていこうと思う」とさらなる成長を誓った。