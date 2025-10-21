先ほどから円高の動きが強まっており、ドル円は１５１円台半ばに伸び悩んでいる。本日のドル円は一時１５２円台まで回復していた。



先ほどから高市首相の就任会見が行われており、「日銀は政府と意思疎通を図っていくことが重要だ」との認識を明らかにした上で、「金融政策の手法については日銀に委ねられるべき」と述べたことに反応している可能性もありそうだ。



高市首相の以前からの主張に変更はないと思われるが、海外勢中心に反応している可能性はありそうだ。



短期金融市場では日銀の利上げは今月は見送るとの見方がほぼ確実視されているものの、１２月の年内最後の決定会合では６５％程度の確率で利上げが見込まれている。



USD/JPY 151.53 EUR/JPY 175.96

GBP/JPY 202.80 AUD/JPY 98.33



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

