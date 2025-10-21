¡È¥Ï¥Þ¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¡ÉÅÄÃæ¶õ¤¬5Ï¢Â³KO¤ÇV1¡¡º´¡¹ÌÚ¿Ô¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤ÇÂÐÀï¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡¡ÅÄÃæ¶õ¡ÊÂç¶¶¡Ë¡ÔTKO6²ó2Ê¬13ÉÃ¡Õºä°æ¾Íµª¡Ê²£ÉÍ¸÷¡Ë¡Ê2025Ç¯10·î21Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÅÄÃæ¶õ¡Ê24¡áÂç¶¶¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÇÆ±µé3°Ì¤Îºä°æ¾Íµª¡Ê34¡á²£ÉÍ¸÷¡Ë¤Ë6²óTKO¾¡¤Á¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ï¢Â³KO¾¡Íø¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ì¥³¡¼¥É¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¤ÈÂ¿ºÌ¤Êº¸¤ÇÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£º¸±¦¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢4²ó¤Ë¤ÏÍ¸úÂÇ¤ÇÁê¼ê¤Îº¸ÌÜ¾å¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤È¡¢6²óÅÓÃæ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£5²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸3¿Í¤¬¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ÇÅÄÃæ¤ò»Ù»ý¡£KOÉé¤±¤Î¤Ê¤¤¸µÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¤«¤é¤ÎTKO¾¡¤Á¤Ç½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¡Ö¿Ä¤ËÅö¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬À¨¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Æ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¤Ï¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê24¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¡ÖÍèÇ¯ÅÄÃæÁª¼ê¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤íÅÄÃæ¶õ¡ª¡×¤È·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÂÐÀï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤â¡Ö¿Ô·¯¤È¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¡£º£Ç¯6·î¤ËWBO²¦¼Ô¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡Ê24¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë5²óKOÉé¤±¤â¡¢À¤³¦Ä©Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ï¡ÖÉ¬Á³Åª¤Ë¤ä¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼Â¸½¤ËÁ°¸þ¤¡£»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ß¤ó¤Ê¤¬Î×¤à»î¹ç¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¡É¤ÎÁ°ºÂ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±²ñÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÅÄÃæ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹µ»½Ñ¤òÀä»¿¡£¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹°ìËÜ¤ÇÁ´¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¾¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤â°æ¾å¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¸ú²Ì¡×¤È9·î14Æü¤ËºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô¤ò²ÚÎï¤Ê¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç´°Éõ¤·¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸ú²Ì¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£