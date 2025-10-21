『水曜日のダウンタウン（TBS系列）』などに出演経験のあるグラビアアイドルが超能力を覚醒させる重大プロジェクトのオーディションに参加。収録中に「踊り場の所にツインテールの女の子がいて…」と、霊の存在を訴えた。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計242万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

超常現象研究家・秋山眞人の「日本を救える超能力者を育てたい」という言葉を受け、番組では特別企画として『秋山眞人のプロジェクトE』を始動。超能力者を育成する、重大プロジェクトを立ち上げた。

『1週間の合宿で超能力を覚醒させませんか？』という募集に対し、集まったのは芸能人170人。秋山はエントリーシートに目を通し、面談に進む人間を40人に厳選した。

面談では選考ポイント2つのうちの1つ、本人または近しい家族の身に起こった『神秘体験』を尋ねることに。10月21日に放送された#1の完全版では、グラビアアイドルである青山天南（31歳）は「さっきから震えが止まらないぐらい寒くて。踊り場の所にツインテールの女の子がいて…」と証言する一幕が。すると「いますよね？」と、他の女性からも賛同する意見が。秋山が「何を訴えてる？」と問うと青山は「虚無で見られている感覚」と答えた。