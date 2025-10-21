日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。10月21日（火）の放送では、スタジオゲストにアンミカ、浮所飛貴（ACEes）、みちょぱ、菊地亜美、長尾謙杜（なにわ男子）を迎えた。

当記事では、10月21日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。

■浮所飛貴のツッコミが「かわいい」と大好評！

「6秒後、ドライバーの気持ちになってツッコんでください」といきなり振られた浮所は、「緊張する」と身構える。群馬県大泉町の住宅街にある、たったおよそ400ｍの道に「止まれ」の交通標識が27個並んでいる映像を見た浮所は「絶対遅刻させようとしてるやん！」とツッコミ。スタジオ一同から「いいね！」「かわいい」と絶賛の声が上がる。

「“元祖”を名乗る店がたくさんあるのはなぜか？」という疑問を解き明かすため番組が調査を開始。一つの料理に対して、“元祖”を名乗る店が複数存在することは少なくない。“元祖”は一つのはずなのに、どういうことなのか？

「オムライスの元祖」と名乗るのは、明治28年（1895年）創業の東京・銀座にある煉瓦亭と、大正11年（1922年）創業の大阪・心斎橋にある北極星。

煉瓦亭4代目店主の木田浩一郎氏は「オムレツを作る練習中、卵にご飯を混ぜて焼いたのが始まり」と語る。北極星2代目店主の北橋茂登志氏は、父である初代店主が「毎日オムレツとライスを注文する常連客が飽きないように、ケチャップライスを卵に包んで出したのがオムライスの始まり」とエッセイに書いていると語り、オムライスのメニューができたのは大正14年と聞いているとのこと。さらに北橋氏は、煉瓦亭が言うオムライスの始まりは、たまごかけご飯を焼いた“ライスオムレツ”でありオムライスではないと断言する。

再び木田氏に確認すると、ライスオムレツ誕生と同じ年にライスを卵で包んだオムライスを開発していたという答えが返ってきた。これは、各地で近いタイミングで同じものが生まれる「同時発明」が起こったと考えられ、科学の世界ではよく起きる現象でもある。番組では「オムライスはそれぞれの地域で独自に生まれたと考えられるし、考えてもしょうがない」という結論に。

最後に、木田氏と北橋氏がリモートで初対面。両者とも相手の店に行ったことがあり、同じくオムライスを愛する者同士として意気投合した。「プロフェッショナル同士のリスペクトがある」と藤井が言うと、一同は納得。

■優しいはずのDJ KOOから突然冷たく問い詰められたらどうする？

電話中にウロウロしている人をよく見かけるが、脳科学の専門家に聞くと「人間は、立場が上の相手や緊張する相手と電話をする時にウロウロしてしまうという研究結果が出ている」という。それは本当なのか？

とある町工場で、社員をターゲットに上司、重役、社長から電話がかかってきた時にウロウロするのかを検証。その結果は、電話の相手が重役、上司と、より上の立場になるにつれて緊張でウロウロすることが判明。

専門家によると「とっさに何かを考えなければならない状況に陥ると、脳が強いストレスを感じてウロウロする」とのこと。これは真実なのか、ハリウッドザコシショウが仕掛け人となり、アドリブが苦手なコウメ太夫をターゲットに検証した。ザコシショウがコウメに電話をかけて「知り合いのディレクターがネタ番組でコウメ太夫を使いたいと言っているので、今すぐ新ネタを作ってほしい」とムチャ振り。すると、コウメは見事に電話しながらウロウロ。コウメがなんとか絞り出した新ネタの微妙さに、スタジオからはツッコミが。

さらに、DJ KOOが仕掛け人となり、BEYOOOOONDSの岡村美波をターゲットにした検証を敢行。DJ KOOと岡村は楽曲コラボをきっかけに現在もイベント等で一緒に活動している。温厚なDJ KOOは岡村にもフレンドリーに接してきた。そんな優しいはずのDJ KOOから突然冷たく問い詰められたら、岡村はどうするのか？

DJ KOOが岡村に電話で「僕に言わなきゃいけないことあるよね？」とプレッシャーをかけると、岡村は動揺。電波状況が悪化し、DJ KOOから身に覚えのないことで責められると岡村の動揺は大きくなり、移動距離はなんと160ｍ！人は緊張する相手との電話中にウロウロしてしまうということが実証された。ネタばらし後、DJ KOOは岡村に平謝り。

アゲアゲなテンションを封印して厳しい態度を見せたDJ KOOに、スタジオ一同はビックリ！せいやは「ギャップがね…」と岡村に同情。ヒコロヒーも「ショックすぎてコウメ太夫さんのこと忘れました」と衝撃を隠せなかった。

■番組概要

毎週火曜よる10時放送

