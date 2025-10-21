¶¶²¼Å°»á

¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£Ó¥Õ¥¸¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Â£Ó¡¡¥Õ¥¸£Ì£É£Ö£Å¡¡¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬ÆüËÜ½é¤Î¡È½÷À­¼óÁê¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÁÈ³Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Î½÷À­Âç¿Ã¤¬£²¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï¤â¤Ã¤È½÷À­¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ½ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö½÷À­¤À¤«¤é¤È¥²¥¿¤òÍú¤«¤»¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Æ¤«¤é»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È½÷À­¤ÎÂç¿Ã¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¯À©Åª¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢½÷À­¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¤Î³ä¹ç¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÃËÍ­Íø¤Ê¿¦¾ì´Ä¶­¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¶²¼»á¡£

¡¡¡Ö½÷À­¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½÷À­¤Î»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¦¾ì´Ä¶­¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¶¯À©Åª¤Ë¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÌµÍý¤ä¤ê½÷À­¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Âç¿Ã¤¬ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éÉûÂç¿Ã¤È¤«À¯Ì³´±¤Ç¥É¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¡¢¶¯Îõ¤ÊÃË¼Ò²ñ¤Î±ÊÅÄÄ®¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯²¿¤«¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¡¢Âè°ì¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£