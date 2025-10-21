町田が待望のACLE初勝利！ 相手のOGで先制し、相馬勇紀が鮮烈ミドル弾！ 敵地で上海海港に２−０快勝
FC町田ゼルビアは現地10月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第３節で、上海海港と敵地の浦東フットボール・スタジアムで対戦した。
クラブ史上初のACLEを戦う町田は、同大会で過去２戦はいずれもドローで未勝利。アジアの舞台で初白星を目ざすなか、立ち上がりからペースを握ると、幸先良く先制に成功する。
12分、左サイドからの攻撃で、相馬勇紀の縦パスを受けた増山朝陽のクロスに、藤尾翔太がヘッドで合わせる。これはGKチェン・ウェイに止められたが、こぼれ球を藤尾と競ったフー・フアンが自陣ゴールに押し込んでしまう。
相手のオウンゴールでリードを得た町田は25分、追加点を奪取。ドリブルで仕掛けた相馬がそのまま思い切り良くミドルシュートを放つ。低弾道の一撃を突き刺した。
勢いづく町田はさらにいくつかのチャンスを創出も、３点目は奪えないまま前半を２−０で終えた。
後半もスタートから町田が攻勢をかける。54分、ミッチェル・デュークの折り返しから藤尾が決定機を迎える。57分にはオフサイドで得点を取り消されたが、相馬が鋭いシュートでネットを揺らす。
その後は、徐々に上海海港の反撃を受ける時間帯が増えていくが、昌子源を中心に組織的かつ強度の高い守備で対抗。ことごとくピンチを未然に潰していく。
終盤は町田も攻め込めるようになり、拮抗した展開の末、後半はゴールが生まれないままタイムアップ。２−０で逃げ切った町田が待望のACLE初勝利を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀 圧巻のゴラッソで追加点
クラブ史上初のACLEを戦う町田は、同大会で過去２戦はいずれもドローで未勝利。アジアの舞台で初白星を目ざすなか、立ち上がりからペースを握ると、幸先良く先制に成功する。
12分、左サイドからの攻撃で、相馬勇紀の縦パスを受けた増山朝陽のクロスに、藤尾翔太がヘッドで合わせる。これはGKチェン・ウェイに止められたが、こぼれ球を藤尾と競ったフー・フアンが自陣ゴールに押し込んでしまう。
勢いづく町田はさらにいくつかのチャンスを創出も、３点目は奪えないまま前半を２−０で終えた。
後半もスタートから町田が攻勢をかける。54分、ミッチェル・デュークの折り返しから藤尾が決定機を迎える。57分にはオフサイドで得点を取り消されたが、相馬が鋭いシュートでネットを揺らす。
その後は、徐々に上海海港の反撃を受ける時間帯が増えていくが、昌子源を中心に組織的かつ強度の高い守備で対抗。ことごとくピンチを未然に潰していく。
終盤は町田も攻め込めるようになり、拮抗した展開の末、後半はゴールが生まれないままタイムアップ。２−０で逃げ切った町田が待望のACLE初勝利を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀 圧巻のゴラッソで追加点