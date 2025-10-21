世界最高峰のストリートダンスバトル「ＷＯＲＬＤ ＤＡＮＣＥ ＣＯＬＯＳＳＥＵＭ」（ＷＤＣ）が１９日、ＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで行われた。世界各地の予選を勝ち抜いた代表チームと日本代表が、名誉とプライドを懸けて頂上決戦を繰り広げた。

ＷＤＣとは２００９年に日本で誕生した２対２形式のストリートダンスバトル。今大会、フレッシュさで注目を集めたのが「ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬ」部門だ。ＲＩＲＩＡ（１８）、ＫＯＮＯＫＡ（１７）、ＭＯＭＯＫＡ（１８）の「Ａｓｔｅｒｉｓｍ」は、キレのある動きで魅了。ギリギリの戦いを制して優勝を決めた。

ＲＩＲＩＡは「去年同じメンバーで準優勝でめっちゃ悔しかった。この３人で優勝できて感動です」と感極まった。ＫＯＮＯＫＡは「ジャッジが上がった瞬間に良かった〜となりました」と笑顔で、ＭＯＭＯＫＡは「今年もこのメンバーで出れて、しかも優勝と結果がついてきてとてもうれしいです」とはにかんだ。

３人とも高校３年生で、チームはＷＤＣのために結成した。ＫＯＮＯＫＡは「女子３人で、女の子らしい踊りもできたかな」とうなずいた。

ＷＤＣは現在では日本のみならず、中国５都市（北京・南京・武漢・青島・合肥）やシンガポールなど海外にも予選を拡大。世界最大級のストリートダンスイベントへと進化している。今大会はＨＩＰＨＯＰ、ＬＯＣＫＩＮ’、ＷＡＡＣＫＩＮ’、ＨＯＵＳＥ、ＰＯＰＰＩＮ’、ＫＩＤＳ ＡＬＬ ＳＴＹＬＥ、ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬが行われ、予選には８００人のダンサーが集結し、大盛況だった。