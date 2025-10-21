スニダン×ChroNoiR新作アパレル登場♡限定受注は10/22開始

スニダンが、にじさんじ所属ユニットChroNoiRとタッグを組んだオリジナルアパレルブランド「Arcade REX by ChroNoiR」の限定受注販売を2025年10月22日（水）より開始♡ブランドコンセプトは“遊び心×絶対的存在感”。Tシャツやパーカー、トラックジャケットなど、ストリート感あふれるアイテムを、自宅からアプリで予約購入できます♪

ChroNoiRが手掛ける限定アイテム

スモールボックスロゴ ショートスリーブTシャツ

スモールボックスロゴパーカー

Arcade REX by ChroNoiRは、叶と葛葉がプロデュースするVTuber初のアパレルブランドです。スモールボックスロゴTシャツ（\6,600）はブラックにパッチ、ホワイトに刺繍を施した1枚で映えるデザイン。

スモールボックスロゴパーカー（\13,200）はゆったりオーバーシルエットで、フードにブランド刺繍入り♡

オンブレチェックシャツ

オンブレチェックシャツ（\11,000）もオーバーシルエットで、左裾に同系色ロゴ刺繍入りです。

機能性とスタイルを両立

ナイロントラックジャケット

ナイロンカーゴパンツ

ナイロントラックジャケット（\17,600）とナイロンカーゴパンツ（\9,900）はセットアップ可能。フロントポケット多数でレイヤードもしやすく、ジップにはブランドロゴ刻印入り。

フェードデニムワイドパンツ

ボックスロゴキーリング

フェードデニムワイドパンツ（\9,900）はブラックウォッシュ加工で太もも部分にフェードを施し、ワイドシルエットでトレンド感抜群。

ボックスロゴキーリング（\4,400）はバッグやベルトループに付けてコーデのアクセントに◎

限定オリジナルボックスでお届け

Arcade REX by ChroNoiRは、スニダンアプリ限定受注で購入可能♡購入者には限定デザインのオリジナルボックス、ブランドステッカー、ChroNoiR直筆メッセージ入りポストカードが特典として付属。

ポップアップストアでは試着や展示も楽しめます。2025年10月22日～11月13日までの受注期間をお見逃しなく♪