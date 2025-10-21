勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）がそれぞれ別の相手とデートに臨む『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）第3話。

勝男のデート相手はマッチングアプリで出会った女社長の椿（中条あやみ）。待ち合わせ 場所周辺のお店のリサーチまで済ませてエスコートする気満々だった勝男の想定に反して、椿は自身の行きつけのお店に行こうと提案。「お金を持ってる方がお会計すればいい」という彼女の提案に最初は反発していた勝男も、すっかり椿のペースに乗せられていく。

椿の強引な提案で開催されたお家デートでは、勝男は前日から彼女のためにおでんを仕込む。しかし、勝男の手の込んだ下拵えのことなど知る由もない椿は「コンビニくらい美味しい」「買って煮ただけ」とおでんの感想を伝える。そこで勝男は初めてこれまで自分が鮎美にどれだけ無神経な言葉を投げつけ、彼女の心を踏み躙っていたかを思い知る。椿の言動がかつての自身に重なり、後悔と自己嫌悪に陥り涙する勝男の姿にはこちらまで心打たれてしまった。

「人と人同士で分かり合えてたら」「彼女としてじゃなく人としてもっとわかることができてたら」と勝男の脳内を駆け巡る“たられば”は、「自分は型にはめられたくないのに、相手のことは型にはめていた」という彼の気づきにも通ずる。鮎美という一人の人間を知るより先に「自身の彼女、恋人」としての役割を当然のごとく彼女に押し付けてしまっていたことにようやく気づく。

鮎美もまた第三者とのデートで新たな気づきを得る。酒屋の店員・ミナト（青木柚）とのデート中、実は甘いものが苦手だと言い出せずにスイーツ食べ歩きに付き合い続ける。そこで鮎美は、相手が勝男だったからではなく、自分自身が好きな相手を前にすると本音が何も言えなくなることに気づいたようだ。男性の前では自身の気持ちを押し殺してしまうという鮎美と、鮎美の好きなものを聞いたこともなければ考えたこともなかったという勝男。この2人だからこそ、それが持続可能な関係性ではなかったものの、ある意味成立していたところもあるのだろう。どちらかが一方的に悪いというのではなく、この2人の組み合わせゆえに互いの弱点を克服する機会を逃し、むしろその偏りをより強固なものにしてしまう方向に作用してしまったようだ。ある意味、お似合いだったとも言える2人で、だからこそ互いの弱点を指摘し合い世界を広げ合う関係性ではなく、2人だけの狭い世界にどんどん閉じ込め合う関係になってしまったのだろう。勝男だけが鮎美のことを知ろうとしなかったわけではなく、鮎美もまた自分を主語にして話したことも知ってもらえるような働きかけをしたこともなかったのだ。

勝男の初めての女友達になった椿役を演じる中条あやみは、『君と世界が終わる日に』（日本テレビ系）で竹内涼真演じる主人公の同棲相手役を好演していた。『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）でも研修医役を熱演しており自立している役どころを演じることが続いているように思える。ただ、本作のようにここまで歯に衣着せぬ物言いのキャラクターは新鮮味がありつつ、嫌味ないキャラクターで軽やかに事もなげに勝男の当たり前や予想を超えていくところは爽快だ。また、そんな椿だからこそ勝男の中に無意識のうちにインストールされている女子への庇護欲を一切刺激せずに、彼にとっての初めて対等な女友達になれたのだろう。

さて、勝男は新たな出会いを経てより鮎美への自身の気持ちを再認識するも、鮎美はミナトに自ら告白し交際することになる。しかし、このミナトにはどうやら近場で彼女を取っ替え引っ替えしているという噂があり、なんだか『凪のお暇』（TBS系）で主人公を惑わす隣人・ゴン（中村倫也）を彷彿させるところがある。主人公の元彼の慎二（高橋一生）は未練タラタラなのに自分の気持ちに素直になれずなかなか本音を打ち明けられていなかったが、勝男はここからまた鮎美を振り向かせられるのだろうか。（文＝佳香／かこ）