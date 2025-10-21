21日、午後10時から第104代内閣総理大臣に就任した高市早苗総理が就任会見を行った。

【映像】天皇陛下の前に高市総理が…認証式の様子

冒頭に総理は「まず、新内閣が成立するまでに時間を要したことについて、国民の皆様に心よりおわびを申し上げます。ここからは、国家国民のため、全力で変化を恐れず、果敢に働いていく。そのための内閣を本日作り上げた。国家国民のため、結果を出していく。強い日本を作るため、絶対に諦めない。そう決意している」と述べた。

議員定数削減などについては「身を切る改革としての議員定数削減にも合意した。私どもの内閣としても、国会議員から任命をされる総理大臣を含む閣僚の給与については、議員歳費を超える閣僚としての給与を受け取らない法改正に取り組む所存」と発表した。

他党との連携については「私は、全て国家国民のため、多数を形成し、政治を安定させる。その思いを共有するすべての野党の皆様に引き続き協力を呼びかける。私たちの基本政策と矛盾しない限り、原則として政策提案を受け入れる方向で前向きに議論をしていく。最大限の柔軟性を発揮していく準備が私たちにはある。それが国家国民のためであるならば決して諦めない、これがこの内閣の不動の方針だ」と説明した。

物価高対策・経済対策については「国民の皆様が直面している物価高への対策をしっかりと講じていく。ガソリンの暫定税率は速やかに廃止する。さらには、野党の意見にも耳を傾けながら、いわゆる103万円の壁も引き上げていく。手取りを増やし、家計への負担を減らす。そのための経済対策だ。米国の関税による影響の緩和にも万全を期す。また、この内閣における成長戦略の肝は危機管理投資だ。経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障など、様々なリスクや社会課題に、官民で手を携えて先手を打って行う戦略的な投資だ。世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラを提供できれば、さらなる日本の成長につながる。未来への不安を希望に変え、経済の新たな成長を切り拓いていく」とした。

日米関係については「トランプ大統領と早期に会って、日米関係をさらなる高みに引き上げる。日米関係は、同盟国として、日本の外交、安全保障政策の基軸だ。二国間の課題にとどまることなく、インド太平洋地域の課題から中東情勢、欧州、ウクライナに至るまで、日本と米国が直面する課題について、率直な意見交換を通じ、首脳同士の信頼関係を深めていく。日本の国益を守るため、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。内から、外から、日本は大きな危機に直面している。立ち止まっている暇はない。全力で変化を恐れず、果敢に働く。初日から全速力、トップスピードで、閣僚の皆さんには、それぞれの分野で任務を果たしていただく」と述べた。

早期の解散について問われると「とにかく経済対策最優先で取り組む。今すぐに解散どうのこうのと言っている暇はない」と答えた。

（ABEMA NEWS）