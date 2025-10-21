焼くまで5分！休みの日のブランチは「スコーン」を楽しもう

準備は5分以内！超簡単スコーンの作り方

5分以内の準備でおいしく作れる、スコーンのレシピをご紹介します。生地を練ったらあとは焼くだけ。普段あまりお菓子作りをしない人でも、上手に作れます。

シンプルで優しい味わい



豆腐を使ってヘルシーに

罪悪感少なめなおから

フルーツグラノラをたっぷり

ココア＆チョコでおしゃれに

スコーンでおしゃれな休日のブランチを

休日はゆっくり寝て、ブランチを楽しむなんて人も多いかもしれません。そんなとき、焼きたてのスコーンとお茶があったら最高ですよね。そこで今回は、カフェで出てくるようなおいしい「スコーン」のレシピをご紹介しました！

作るのが難しそう…と思っていた人も、簡単に準備ができて焼けば完成の今回のレシピなら心配いりません。味のラインナップも、ベーシックなシンプルな味わいから、チョコ、グラノラ入りなど、いろいろ。

おしゃれなスコーンがあれば、休日の定番ブランチもステキなひとときに。ぜひ試してみてください。

