サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）が21日、日本テレビ系「秋の爆笑 さんま御殿 メジャーVS超レア名字！リアル産屋敷さん鬼滅ブームで人生激変」（後7・00）に出演。10人きょうだいの不思議な関係性について明かした。

「大家族で育った有名人」として登場した小野氏。10人きょうだいの上から6番目、五男で、「誕生日を祝ってもらった記憶はない」と大家族での環境を振り返った。「僕、他のきょうだいの誕生日を知らないです」と打ち明けると、スタジオから驚きの声が上がった。

さらに「LINEとかもつながってない。僕だけきょうだいの中のグループに入ってない」と衝撃告白。中学卒業してから、高校で下宿生活を経てプロ入りした小野氏。「家に帰ってきた時に、上下関係を知って今まで呼び捨てだった兄貴たちを何て呼べばいいのか」となってしまったことを明かした。

結局、兄たちを「さん付け」で呼ぶようになり、妹、弟から自身は「さん付け」されるようになったという。「僕以外のきょうだいはみんな普通にしゃべるんですけど」と笑った。

また、六男、七男については「サッカー凄いうまいです」と絶賛。「この六男は本当にグレなかったら…道を外さなかったら、絶対日本代表に入りました」と太鼓判を押し、「めちゃくちゃうまいです」と語った。