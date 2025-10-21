Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

今月31日、韓国で開催されるAPEC首脳会議での展示が噂されているSamsung（サムスン）の三つ折りスマートフォン。

三つ折りスマホは、現在HUAWEI（ファーウェイ）iがリリースして先行しています。が、HUAWEIの三つ折り展開は一部エリア限定。一方、サムスンの三つ折りはグローバル展開が期待されています。もしこれが現実となれば、サムスンはそれだけ三つ折りスマホに大きく賭けているということに。そして、自信もあるということに。

ただし、この自信は実現可能であるという自信であって、売れるという自信ではないかもしれません。というのも、薄いことにコミットしたGalaxy S25 Edgeは売れ行きが芳しくなく、すでにディスコンが噂されています。多くの消費者が求めるのは、通常スマホの先をいくエクストラ要素のガジェットではないからです。

売れない要素

モノが発表される前からマイナスな話になりますが、三つ折りスマホが大ヒットすることはどうにも思えません。サムスンが成功だと思う販売台数をどれほどに設定しているかわかりませんが、消費者としてはどんな数字でも懐疑的。

売れない気がする最大の理由は、価格。やっぱりものすごく高くなるでしょうね。2つ折りスマホのGalaxy Z Fold 7が2,000ドル、日本では26万5750円。これ、当然ですが非常に高い買い物です。三つ折りとなればディスプレイの数も、肝となるヒンジの数も増える。つまり価格がこれ以下になることはありえません。

高いと思うかはガジェットに対する個人の熱意もあるでしょう。が、価格とディスプレイが増えることで、ユーザー体験はどれほど向上するのでしょう。その向上した分は価格差に見合うものなのでしょうか。ヒンジが2つもあるスマホって、そもそもゴツすぎやしませんか？

それでもその発表（ファースト展示）の場が本当にAPECというグローバルなステージならば、サムスンには一体どんな勝機が見えているというのでしょう。