俳優の松田洋治さん（58）が20日、『もののけ姫』4Kデジタルリマスター IMAXプレミア試写会舞台挨拶に登場。自身がアシタカ役を演じると知った時の秘話を明かしました。

1997年に公開され、これまでに観客動員1500万人、興行収入201.8億円（興行通信社調べ）を記録している、大ヒット映画『もののけ姫』。今回、スタジオジブリ監修のもと4Kデジタルリマスターとして、IMAXスクリーンで10月24日から期間限定で上映されます。

アシタカ役のオーディションを受けた後、自身がアシタカ役に選ばれたことを知らされていなかったという松田さんは、「何の連絡も受けないまま年が明けて、映画館で特報がバーンと出て。それを見た方から“洋治すごいね！ ジブリの新作の主役をやるんだね”って人から聞いて。慌てて映画館に『エビータ』を見に行って、予告編で自分の声が聞こえてきて、“俺、主役やるんだ”と思ってびっくりしました」と語りました。

また、演じたアシタカという役柄について、台本を見た松田さんは「あまりに難しいというか、どうすればいいのか分からないっていうことと、アニメーションのアテレコっていうもの自体、僕はほとんどやってないんですね」と語り、「本当に『ナウシカ』ぐらいしかやってなくて、アニメーションのアテレコの経験がないものですから、本当に考えても無駄だっていうか。もう当たって砕けろしかないな、自分で何かを考えてってことではないなっていうふうには思いました」と、アシタカ役の難しさを話しました。