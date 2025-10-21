『プロセカ』イベント、お祝い花の用意・設置不備で謝罪 全額返金の対応へ
『プロジェクトセカイ』（プロセカ）イベントの公式Xが21日に更新され、18日・19日に東京ガーデンシアターにて開催された「プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭」において、お祝い花（フラワースタンド）の不備があったことを報告し、謝罪した。
【画像】お祝い花の用意・設置不備…『プロセカ』公式の謝罪文
同トラブルは、ファンたちがイベントに向けてフラワースタンド制作会社を通じて、イベント開催場所にフラワースタンドを用意、設置をお願いしていたが、これらに不備が起きていた。
公式Xでは「『プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭』お祝い花の不備に関する報告、返金対応、及び今後の対応について」とし、「10月18日・19日に開催された「プロジェクトセカイ 5th Anni-versary感謝祭」において、お祝い花のご用意や設置対応に不備が生じてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。また、事実確認と協議に時間を要し、皆様へのご案内が遅れてしまい誠に申し訳ございません」とお詫び。
「本件につきまして、株式会社フラスタより、管理上のミスである旨の報告を受けております。また、お祝い花をお送りいただいたお客様に関しましては、株式会社フラスタより全額返金のご対応をさせていただくこととなりました。返金対応に関しましては、株式会社フラスタからのご案内をお待ちいただけますと幸いです」と伝えた。
また、今後については「なお、今回の件を踏まえ、同様に株式会社フラスタ経由での申し込みとなっていた「プロジェクトセカイCOLORFUL LIVE 5th-Frontier-」においては、異なるフラワースタンド制作会社での手配が可能となるよう調整を進めております」と説明。
「また、すでにお申し込みをされているお客様につきましても、ご希望に応じて返金を含めたキャンセル対応をとれるよう協議中です。詳細については、後日「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th-Frontier-」公式サイトなどで別途お知らせいたします。この度はお客様に多大なるご迷惑をおかけしていること、深くお詫び申し上げます」と記した。
