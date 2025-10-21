人気芸人が“未来を予言する能力”を持つ女性に「超能力者の気の立ち方してる」と評価され、他の能力者からも「前から素質あると思ってた」と太鼓判を押される一幕があった。

【映像】人気芸人、いわくつきの"私物"実際の写真

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計242万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

今回初登場の井戸田潤（スピードワゴン）は自身を振り返り「（都市伝説には）あんまり接してないですね」とコメント。しかし“持ち都市伝説”があるそうで、井戸田の愛車であるピンクのハーレー・ダヴィッドソン（バイク）をかつて『アメトーーク！（テレビ朝日系）』で紹介した際に「芸能界で私のバイクをいじった人がことごとく自粛していったんですよ」と明かした。

そして、Naokimanが出会った"未来のビジョンが見える"女性『Tさん』は「井戸田さんは超能力者の気の立ち方してる」と発言。「私の知り合いの能力がある人で、ロシアとウクライナどちらにもひっぱられて（スカウトされて）ウクライナに行った人がいたんですけど。その人と同じ気の立ち方してます」と話した。さらに、国際気能法研究所代表・秋山眞人も「僕は井戸田さん前から素質あると思ってた」とコメント。

“ピンクのハーレーの都市伝説”の件を「あれ、俺呪いかけてた…？」とのっかる井戸田に秋山は「声に気を乗せて放つ力が強い」と助言し、スタジオの一同は「ハンバーグ師匠…！」とハッとした表情を浮かべた。そして番組最後には井戸田がスプーン曲げに挑戦。スタジオが大笑いに包まれた理由とは…!?