10月21日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー シーズン2』が放送開始された。俳優の桜田通が、番組ホストを務める人気ユーチューバーのNaokimanとプライベートで「隠された神社旅行」に行ったことを明かした。

【映像】桜田通＆Naokimanのプライベート旅行写真

同番組では、YouTubeチャンネルの登録者数が累計で380万人を超える都市伝説系人気ユーチューバー・Naokimanと、都市伝説を愛する有名人たちが、心霊や呪いなどのオカルト現象、さらには芸能界の陰謀論まで幅広いテーマを語り合う。

今回、桜田通は本番組に3度目の出演となった。番組冒頭、Naokimanは「通くんには本当にプライベートも仲良くさせてもらってありがとうございます」と感謝を伝え、桜田と旅行へ行ったことを明かした。続いて、旅行中に桜田とNaokimanが2人でソフトクリームと和菓子のようなものを食べている写真や、浴衣姿で食事をたのしむ写真が紹介された。

Naokimanから「これ何旅行でしたっけ？」と尋ねられた桜田は、「隠された神社旅行です」と回答。これに対し、Naokimanは「そうですよね。あまり世に知られていない神社に遊びに行ってね」と、世間には広く知られていない場所を巡る旅であったことを説明した。このやり取りに対し、出演者のラランド・サーヤは「怖いんだよそれ」とコメントした。

さらに桜田は、本番組のシーズン2の実現について言及した。桜田は「前回シーズン1の最後に『シーズン2もみんなでやりたいね』って言って祈ったじゃないですか」と振り返り、その願いが通じたことが「今日何より嬉しいです」と続編を喜んだ。