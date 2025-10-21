お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が21日、公式X（旧ツイッター）を更新。フランスのオーディション番組「ゴット・タレント」予選に出場したことを報告した。

「フランスデビュ〜」と書き始め、「実は7月に「France's Got Talent」の予選に出ていました！無事に現地でオンエアされたとのことでご報告ができました」と、舞台での写真などを投稿。

「世界の笑いの壁を痛感して、ネタではなく長田がプジョーに乗ってるくだりが一番ウケたのもよい経験 メルシーボークー」とつづった。

チョコプラは持ちネタの「TT兄弟」をフランス語で披露。ネタでも受けていたが、ネタの後に審査員との会話で、長田庄平が通訳を通じ「フランスが大好きでプジョーに乗ってます」と愛車について語ると大爆笑していたことを報告した。

チョコプラはこれまでも米国のオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント（AGT）」でも「TT兄弟」のネタを英語で披露している。

ファンからは「フランス語発音難しいでしょうに、スラスラセリフ出てくるの大尊敬です」「えー！ビックリです」「すごいですチョコプラ」「世界にチャレンジ尊敬です」などの声が上がっていた。