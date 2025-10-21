俳優の山本舞香が、『ラブキャッチャージャパン』シーズン2のスタジオトークで、夫でMY FIRST STORYのボーカル・Hiroとの微笑ましいエピソードを告白した。

【映像】山本舞香のために夫・Hiroがライブ中にしたこと

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ“正体”を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組である。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生となる。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

スタジオでは、参加者のいぶきが、気になる女性のために上げていた前髪を下ろしてイメチェンしたことについてのトークが展開された。いぶきの純粋な行動に、山本は思わず「ピュアだったな〜」と感想を漏らすと、木村が「自分の好みに合わせてくれる男性ってどうですか？」と質問。とうあは「好き」と回答すると、山本も「好きですよ」とコメント。

すると山本は「旦那と付き合いたてのときに、私が前髪おろしてる人好きって言ったら常におろしてライブしてくれてる」と、夫が自身の好みに合わせて髪型をセットしてくれたことを告白。このキュンとするエピソードに、リリーは「えーそうなんだ！キュンキュンポイントやな」と反応。山本は「可愛いの〜」と続け、「これはやっぱ女の子嬉しいよね。大好き」と、いぶきの行動を絶賛していた。