ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、ワンマンライブ『30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"』を2026年4月4日、5日の2日間にわたって東京 有明アリーナにて開催する。あわせて、Kアリーナ横浜での『NANO-MUGEN FES. 2025』ライブ映像を公開した。

同公演は、1996年から30周年記念イヤーの幕開けを告げる公演。アナログレコードの回転数を示す“RPM（Revolutions Per Minute）”から命名された公演タイトルは、音楽とともに回り続けてきたバンドの軌跡や時間の積み重ねを象徴している。

また、2026年4月18日には、インドネシア ジャカルタでの公演も決定した。同公演開催を記念し、2025年5月31日に『NANO-MUGEN FES. 2025』にて「夏蝉」、「遥か彼方」、「MAKUAKE (w/小森誠, 柳井良太)」の3曲のライブ映像を公開した。

同映像の公開は、今年5月に予定されながら開催中止となった『NANO-MUGEN FES. 2025 in Jakarta』を観ることができなかったファンにも向けた特別公開となる。なおジャカルタ公演の詳細は追って発表される。

さらに、『30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"』のチケットのオフィシャル最速抽選受付が、10月24日18時より開始となる。

（文=リアルサウンド編集部）