【速報】高市新首相「韓国は重要な隣国」「必要なパートナー」韓国のり大好き、韓国コスメ使っていると明かし日韓連携に意欲

高市早苗首相は21日の就任記者会見で日韓関係について問われ、「韓国は重要な隣国だ。国際社会の様々な課題に対応するためにも必要なパートナーだ。日韓関係の重要性は、今一層増している」と述べ、日韓の連携強化に意欲を示した。

高市氏はさらに、「これまでの政権の間で築かれてきた日韓関係の基盤に基づきながら、日韓関係を未来志向で安定的に発展させたいと考えている。大統領との会談を希望している」と強調した上で、北朝鮮に対する対応、安全保障、経済安保などでの協力の必要性に言及し、「しっかりと意思疎通を進めていきたい。日米韓3カ国でも戦略的な観点からしっかりと進めていく」と述べた。

その上で、高市首相の就任により日韓関係が悪化するとの懸念が一部で出ていることについて、「いろいろご懸念があるようだが、韓国のりは大好き。韓国コスメも使っています。韓国ドラマも見ております。これから大統領とお目にかかれるようなチャンスを作れることをとても楽しみにしておりますので、よろしくお願い致します」と述べ、日韓の連携強化に意欲を示した。