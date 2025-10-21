アヴェダのホリデーコレクション2025♡“光”がテーマの贈り物で心に輝きを

2025年のホリデーシーズン、アヴェダが贈るテーマは“光”。自然の恵みと植物科学を融合した限定コレクションが、心まで照らすような輝きを届けます。ヘア・ボディ・ハンドケアまで幅広くそろい、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったり♡温もりと癒しを感じるラインナップで、冬の美しさをやさしく包み込みます。

アヴェダのホリデーが贈る“光”と植物の恵み

2025年10月31日（金）より数量・期間限定で登場するアヴェダのホリデーコレクションは、自然の力とサステナブルな美を感じる特別なラインナップ。

植物由来成分で髪や肌をケアする人気シリーズが、限定デザインのギフトセットとして登場します。

ボタニカル リペア ストレングス エッセンシャル ギフト

価格：8,800円

ダメージ補修の3ステップで、しなやかでツヤのある髪へ。

内容：シャンプー100mL／コンディショナー100mL／リーブイントリートメント100mL

インヴァティ ウルトラ アドバンス エッセンシャル ギフト〈ライト〉

価格：14,300円

健やかな頭皮とボリューム感を叶えるセット。

内容：シャンプー100mL／コンディショナー100mL／スカルプ セラム150mL／リーブイントリートメント25mL

スカルプ ソリューション バランシング エッセンシャル ギフト

価格：9,900円

頭皮ケアに特化した3点セットで健やかな髪の土台を整えます。

内容：シャンプー100mL／コンディショナー100mL／スカルプ トリートメント150mL

アクア シャボンからホリデー限定登場♡華やかに香る泡のギフトセット

手肌も香りも満たす限定ギフトたち♡

ハンド トリオ

価格：4,620円

シャンピュア、ローズマリーミント、チェリーアーモンドの3種の香りが楽しめる限定デザイン。

ローズマリー ミント ヘア＆ボディ エッセンシャル ギフト

価格：8,030円

清涼感あふれる香りで、髪もボディもすっきりとリフレッシュ。

内容：シャンプー250mL／コンディショナー250mL／ハンド＆ボディウォッシュ250mL

ハンド フット エッセンシャル ギフト

価格：9,460円

手足をしっとりなめらかに整える定番ケアセット。

内容：ハンド リリーフ125mL・40mL／フット リリーフ125mL・40mL

髪に輝きを添える日本限定セット♪

コンセントレイト シャイン オイル パーフェクト スタイル セット

価格：10,670円

内容：オイル50mL／ミニパドルブラシ／リーブイントリートメント25mL

コンセントレイト シャイン オイル ペアリング セット〈ダメージケア〉

価格：7,810円

内容：オイル50mL／リーブイントリートメント25mL／マスクリッチ25mL

コンセントレイト シャイン オイル ペアリング セット〈ボリュームケア〉

価格：8,470円

内容：オイル50mL／スカルプセラム30mL／リーブイントリートメント25mL

日本限定のシャインオイルセットも登場。軽やかなツヤと上品な香りで、冬のスタイリングを格上げします。

さらに、**ルミナス オーラ ピュアフューム スプレー（13,200円／50mL）**は伊勢丹新宿店限定。温かく奥行きのある香りが、ホリデーの記憶を華やかに彩ります。

アヴェダのホリデーで、自分にも“光”のご褒美を♡

自然の恵みとサイエンスが生み出すアヴェダのホリデーコレクション。

髪や肌をケアしながら心まで満たしてくれるラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。この冬は“光”をまとうように、美しさとやさしさに包まれてみてはいかがでしょうか。