グローバルボーイズグループ・JO1が18日、19日にわたり、デビュー5周年を記念したイベントを開催。花火とシンクロしたパフォーマンスを披露し、2日間で約3万人を魅了しました。（主催者発表）

デビュー5周年イヤーの集大成として開催されたイベント『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』は、日本の伝統文化である花火と、JO1の音楽・生パフォーマンスが融合したスペシャルステージとなりました。グループ初の単独野外ライブとなった今回は、東京湾に面した野外特設会場を舞台に繰り広げられました。

■花火×パフォーマンスの融合で約3万人を魅了

JO1がステージに登場すると、5年前のデビュー曲をロックアレンジした『無限大(INFINITY) 2025』でライブがスタート。時折、弱い雨が降り注ぐなか、メンバーの河野純喜さん（27）が「雨なんて関係ないよな！ JAMのボルテージ最高！」と叫ぶと、会場の熱気はさらに上昇しました。

今回のイベントでは、“すべてのファンの方々とできる限り近い距離で会いたい”という思いでメンバーが考案した、全長140メートルにも及ぶ横長のワイドステージで構成されました。

爽やかなナンバー『Run&Go』と『STAY』では、横長のステージを使い、隅々にいるファンの元へ。中盤では、温かみのあるナンバー『Shine A Light』『Dreaming Night』『流星雨』『My Friends』をメドレーでつなぎ、客席を練り歩く演出も。

そしてバラード曲『Gradation』では、歌詞にシンクロしたカラーリングの花火などが上がり、感動的なムードに包まれました。

そして本編の終盤では、ファンがパフォーマンス披露を待望していた楽曲『Infinite City』が初披露され、シンクロ率の高いダンスなどで魅了しました。そして本編の最後には、ファンの存在を“道しるべの星”といわれる金星になぞらえた楽曲『Venus』をパフォーマンスし、上空の花火と共鳴するように、メンバーが感情をたっぷりと込めたダンスを披露しました。

アンコールでは、メンバーがシックな浴衣にチェンジして登場。ファンネームの“JAM”にかけ、白岩瑠姫さん（27）が活動の節々で大事な曲として紹介してきたアニメの楽曲『ハッピー・ジャムジャム』を、初めてステージでカバー。空にはスマイル模様の花火が打ち上がり、かわいらしく歌い踊るメンバーの姿に、会場にも笑顔が広がっていきます。

■「もっと上行くぞ！」ファンソングでフィナーレ

最後は、豆原一成さん（23）の「皆さんでもっと思い切り、ここから良い旅をしていきたいと思います。みんなと一緒に、もっと上行くぞ！」という言葉とともに、メンバー全員が作詞に参加したファンソング『Bon Voyage』でフィナーレ。感謝と未来への希望を込めた楽曲に合わせ、夜空は大輪の花で埋め尽くされ華やかにライブを締めくくりました。約90分のライブで18曲を披露。2日間で約3万人を動員しました。

さらに、会場ではライブでなく、イベント全体を“祭り”として楽しめるような工夫も満載。メンバーカラーのカラフルなちょうちんや浴衣姿のメンバーのビジュアルをあしらったやぐらなどの装飾が並ぶほか、約30台のキッチンカーが出店。JO1とのコラボメニューや祭りならではのフード、オリジナルゲームを楽しめる縁日エリアや、限定ビジュアルのフォトスポットも登場し、会場全体がJO1一色に包まれました。