ラッパーのちゃんみな（27）が21日、東京・両国国技館で行われたヘアケアメーカー「b−ex」のヘアコンテスト「b−ex 50th Anniversary SPECIAL EVENT 美IG−BANG！」にサプライズ登場した。

表彰式終了後にステージに立ち、「ハレンチ」「美人」の2曲をパフォーマンス。この日は有名美容師が作ったという2種類のウィッグを着用して迫力あるダンスや歌声を披露し、4720人の美容学生や美容師から大歓声を浴びた。

ステージを終えると「美容業界の方はいちアーティストとして欠かせない存在ですし、いないと自信を持ってステージに立つことが難しい。お力を借りてステージに立たせていただいている身」と感謝を語った。

続けて「皆さんが努力されている姿を見て、皆さんが作り上げる作品でいつかご一緒できる日が来るかもしれないと思っていますし、そんなときに『ちゃんみなにこれをやってもらえてよかった』とか『ちゃんみなにこうしてよかった』と思ってもらえるようなアーティストになれるように、私も努めてまいります」と宣言した。

最後は「すばらしい未来を作り上げる皆さんへの心からの敬意として参加させていただいた。これからも一緒に美容業界を盛り上げていきましょう」と呼びかけ、再び大きな拍手を浴びていた。