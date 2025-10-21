EXILE ÜSAが手がける地域農業応援プロジェクト『ÜSAミット』が、“ふるさとのごちそう”をテーマに全国の食と人をつなぐ『ごちふるマルシェ』とコラボレーションしたイベント『ÜSAミット × ごちふるマルシェ』を、11月22日～24日に宇佐神宮で開催する。

本イベントは、宇佐神宮御鎮座1300年を祝して行われる地域交流イベント。食と文化、そして人の絆をテーマに、地域の魅力を全国へ発信する。

会場では、全国各地の特産品が並ぶマルシェや、できたてを味わえるイートインエリアが登場。地元や全国各地のソウルフードや特産品などが用意されている。

また、会場内には販売ブースのほか、県内外のパフォーマーによる多彩なステージイベントも展開。音楽やダンスが彩る空間で、来場者が一体となって楽しめる時間を提供する。地元のパフォーマーにも参加を呼びかけ、地域全体でイベントを盛り上げる予定だ。

ÜSAは、名前にちなんだ宇佐神宮に2007年からたびたび参拝しており、2016年には宇佐市合併10周年記念事業「春の文化祭」にてダンス奉納を実施。今回のイベントでは、地域農業の活性化をテーマにしたシンポジウムを開催するとともに、9年ぶりとなるダンス奉納を予定している。

■EXILE ÜSA コメント

宇佐市は、僕にとって“第二の故郷”とも言える大切な場所です。その地で、御鎮座1300年という特別な節目の年に『ÜSAミット × ごちふるマルシェ』を開催できることを、心から光栄に思います。このイベントを通じて、地域の食や人の魅力を改めて感じていただき、全国へとつながるきっかけになれば嬉しいです。また、期間中には、宇佐神宮の御鎮座1300年を祝う想いを込めて「ダンス奉納」を行う予定です。ぜひこの記念すべき瞬間を、皆さんと一緒に分かち合えたらと思います。

（文=リアルサウンド編集部）