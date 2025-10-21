ピアニスト イム・ユンチャンが、ニューアルバム『バッハ：ゴルトベルク変奏曲』を2026年2月6日にリリース。また、リリースに先がけて収録曲「アリア」が先行配信され、MVも公開となった。

今作は、イム・ユンチャンがカーネギー・ホールにて「ゴルトベルク変奏曲」を演奏したライブ録音を収録。公演の全編映像は発売日と同日にSTAGE+で配信される。

イム・ユンチャンは、「ゴルトベルク変奏曲」について「音楽における人生の旅--最初のアリアで私たちの目が開き、30のきわめて人間的な変奏を経て、最後のアリアでそっと目を閉じる。」と語り、「初めて「ゴルトベルク変奏曲」を聴いたのは8歳のときで、グレン・グールドのバッハ録音のボックスセットを見つけたのがきっかけでした。最初に聴いたとき、その壮大さと美しさに圧倒され、それ以来ずっと私の心に寄り添ってきました。いつかこの作品をカーネギー・ホールでのライヴ・アルバムとして世に出すことを夢見てきたのです」と回想している。

また、カーネギー・ホールの専務理事兼芸術監督 サー・クライヴ・ギリンソンは、ブックレットの文章で「イム・ユンチャンがクライバーン国際ピアノ・コンクールで優勝した直後、私たちの芸術企画チームは、彼に大ホールでのソロ・リサイタルを直ちにオファーするという、これまでで最も容易な決断の一つを下しました……私たちは、紛れもなく並外れたキャリアの始まりにいる、極めて特別なアーティストの演奏を聴いているのだと確信しました。彼はこれから長きにわたり、世界中の聴衆にインスピレーションを与え続けるでしょう」と記している。

さらに、今作は配信のほか、国内盤CD含むフィジカル商品のリリースも予定されている。国内盤CDの詳細は後日発表予定だ。

なお、イム・ユンチャンは2026年4月9日に東京 サントリーホールにて来日公演を開催する。

（文=リアルサウンド編集部）