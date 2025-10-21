自民党・高市早苗総裁が２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で過半数を獲得。女性初の首相が誕生した。女性議員、元女性議員からはさまざまな声があがっている。

立憲民主党の蓮舫参議院議員は、２１日午前、「女性首相誕生が現実味を帯びています。形式ではなく、中身で『多様性』を示せるかが問われます。女性議員の存在は、社会の鏡。誰もが声を上げられる政治を『前提』に。私は声をあげ続ける。怒りではなく、希望で変える」と自身のＸに投稿した。

元衆院議員で弁護士の山尾志桜里氏は、この投稿に反応。自身のＸで「女性をアピールせず、政策勝負でサバイブし、だからこそ女性初の総理の座を掴み取った高市さん。これはやはり偉業！ その高市総理に対し、『中身で『多様性』を示せるか』と問う蓮舫さん。 しかし、女性総理だからといって多様性重視の政治を勝手に期待するのは、属性差別では。」と指摘した。

続けて「性別関係なく一国の総理には、国民の多様性と国家としての一体性のバランス、難しい舵取りに汗をかいてほしい。 保守を背負う高市総理だからこそ、自陣を説得し実現できる中道リベラルな政策もあると思う。 期待します。」と記した。

山尾氏は今年７月の参院選に国民民主党から比例代表での擁立が発表されながら、その後、公認を見送られ、無所属で出馬し、落選した。