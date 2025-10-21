女性初の財務大臣となった片山さつき氏は、アベノミクスの流れをくんだ「責任ある積極財政」をいまの時代に沿って進めていきたいと意気込みを語りました。

片山さつき新財務大臣

「やはり国民が苦しいと、物価高で。上がっているほど収入増えてないと。“責任ある積極財政”としては、ちゃんと届けるものは届けていかなきゃいけないので。本来の財務省の視点に立ち返れば、こうあるべきだと私は思っております」

片山大臣は、安倍政権下での経済政策「アベノミクス」が日本経済に大きな進展をもたらしたとし、その流れをくむ高市総理の「責任ある積極財政」をいまの時代に沿って進める姿勢を示しました。

また、「国の借金を付け回しにしない方がいいに決まっているが、成長しない日本を将来に残す方がもっと大きいツケだ」、「成長は投資がなければ成り立たない」として、必要に応じて投資を行っていくべきだと強調しました。

一方、高市総理が進めようとしているガソリンの暫定税率廃止などで課題となっているのは、その財源です。「租税特別措置・補助金見直し」の担当も兼ねることになった片山大臣は、「無駄、非合理的だと思うところは国民目線で削る」ことで、財源を確保していく考えも明らかにしました。