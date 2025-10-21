BE:FIRSTのJUNONさん（27）が20日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』キックオフイベントに登壇し、イベント冒頭でのハプニングに笑顔でコメントしました。

映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日全国公開）は、世界累計発行部数1000万部を突破（出版社発表）した人気漫画を実写映画化した作品。ケンカの強さだけを信じる孤独な高校生・桜遥（演：水上恒司さん）が、仲間と共に街を守る姿が描かれ、JUNONさんはケンカが強く、周囲から狂犬と恐れられる、杉下京太郎を演じています。

イベントでは作中の“狂犬”とはまた違った一面が。ステージに登場する際に、立ち位置を間違えてしまったJUNONさん。その後の挨拶では「出てきた瞬間から、立ち位置を間違えちゃって緊張してるの見え見えでした。恥ずかしかったです」と笑顔でコメントしました。

今回が演技初挑戦だったというJUNONさん。オファーが来た時について、「原作が好きだからこそ、プレッシャーを強く感じました。自分に杉下役のオファーが来たこと自体、正直驚きでしたね」と振り返りました。

続けて、「そもそも演技に挑戦するのは初めてだったので、その点でも大きなプレッシャーがありましたし、二次元のキャラクターを三次元で表現することへの重圧もありました」と心境を明かしました。

また、役を演じる上で意識したことや、演じたキャラクターに共感できるポイントを聞かれると、「体格や髪形など見た目が作り込まれたキャラクターで、口数も少なかったので、立ち姿で表現することにはこだわりました。普段の自分とは違う部分を客観的に意識して演じることで、杉下から学ぶことも多かったです。強いて共通点を挙げるなら･･･根はいい子なところですかね！」と笑顔で答え、会場の笑いを誘いました。