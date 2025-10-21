¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û°¤ÉôÎïÌé¤¬ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ½éËÉ±Ò¡¡À¤³¦ºÆÄ©Àï¤Î¶ÄÅ·¥×¥é¥ó¤ÏÃæÌî´´»Î¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡¡°¤ÉôÎïÌé¡ÊKGÂçÏÂ¡Ë¡ÔÈ½Äê¡ÕÅÂËÜ¶³Ê¿¡Ê¾¡µ±¡Ë¡Ê2025Ç¯10·î21Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡²¦¼Ô¡¦°¤ÉôÎïÌé¡Ê32¡áKGÂçÏÂ¡Ë¤¬¡¢Æ±µé1°Ì¡¦ÅÂËÜ¶³Ê¿¡Ê30¡á¾¡µ±¡Ë¤ò3¡½0¤ÎÈ½Äê¤ÇÇË¤ê¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ëÅÂËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢2²ó¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç·è¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÊÑÂ§¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¡¢»°¼Ô¤È¤â97¡½92¤ÎºÎÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯12·î¤ËÁ´ÆüËÜ¿·¿Í²¦·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆÀï¡£3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿11Ç¯Á°¤È¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È°¤Éô¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤ÏÉÔËþ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¡ÖGENIUS¡×¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢3·î¤ËÀ¶¿åÁï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿6·î¤ÎÂçµ×Í´ºÈ¡Ê¶â»Ò¡ËÀï¤«¤é¡ÖËÞºÍ¡©¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¡ÖÆâÍÆ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡£½é¿´¤ËÊÖ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤â¡¢¤Þ¤ÀÀè¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡24Ç¯3·î¤Ë¡¢IBF²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë8²óTKOÉé¤±¤·¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£ºÆÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆµ¯¤·¤¿¤¬¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¡£¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤À¤¬¡¢ºÆÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤¿´ñÈ´¤Ê¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæÌî¤¯¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¡×¡£11·î24Æü¤ËÃæÌî´´»Î¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¡¢IBFÆ±µé¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤òÀï¤¦¡£¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤¬ÃæÌî¤¯¤ó¡£11·î¤Ï²ñ¾ì¤Ë±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢°¤Éô¤Ë¤ÏÃæÌî¤È¤ÎÂÐÀï¥×¥é¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À¶¿åÀï¸å¤ËÄë·ý¤ÎËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤«¤éÂÐÀï¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢°¤Éô¤ÎÌ¾Á°¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö¼Â¤À¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¡×¡£32ºÐ¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¹©¾ì¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢12Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿Ã¡¤¾å¤²¤ÎËÞºÍ¤¬¡¢¤·¤Ö¤È¤¯À¤³¦ºÆÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£