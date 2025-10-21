ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、30周年記念イヤーの幕開けを告げるワンマンライブ＜30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”＞を開催することが決定した。

本ライブは2026年4月4日(土)、5日(日)の2日間、東京・有明アリーナにて開催となる。チケットのオフィシャル最速抽選受付は今週10月24日(金)18時より開始。

結成から30年、アナログレコードの回転数を示す「RPM=Revolutions Per Minute）」から命名された公演タイトルは、音楽とともに回り続けてきたバンドの軌跡や時間の積み重ねを象徴するもの。

また、2026年4月18日(土)には、インドネシア・ジャカルタでの公演も決定。開催を記念し、＜NANO-MUGEN FES. 2025＞Kアリーナ横浜のライブ映像3曲の映像もYouTubeで公開されている。ジャカルタ公演の詳細は追って発表。

以下、1996年の結成当時からバンドをよく知るライター・高橋智樹氏からの寄稿。

◆ ◆ ◆

ASIAN KUNG-FU GENERATIONが2026年4月4日・5日、東京・有明アリーナを舞台にワンマンライブを開催する。1996年に結成されたASIAN KUNG-FU GENERATIONにとって、30周年イヤーの幕開けを告げる同公演のタイトルは「Thirty Revolutions」。アナログレコードの回転数を示す「RPM（＝Revolutions Per Minute）」にちなんで命名されたこのタイトルは、音楽とともに転がり続け、音楽で時代を切り開いてきたASIAN KUNG-FU GENERATIONの軌跡を象徴するものでもある。

特定のアーティストの出現によって時代が変わったことを「ビートルズ以前／以降」「オアシス以前／以降」といったワードで形容するのに倣えば、2003年のASIAN KUNG-FU GENERATIONのメジャーデビューとその後の快進撃は間違いなく、日本のロック史に「アジカン以前／以降」のターニングポイントを刻む痛快な事件だった。

オルタナティブなロックとマインドを、そのダイナミズムと切迫感をたぎらせたまま時代の表舞台に響かせた『君繋ファイブエム』『ソルファ』の衝撃。ELLEGARDEN／ストレイテナーといった国内の盟友バンドのみならず、ASH／WEEZER／FOUNTAINS OF WAYNEなど海外アーティストとも共鳴しながらロックの豊かさを実証し続けた＜NANO-MUGEN FES.＞。『ファンクラブ』『マジックディスク』『Wonder Future』『プラネットフォークス』など、通算11作のオリジナルアルバムを通じて音楽性を進化させながらも、その視線は常に時代と対峙するロックの批評性に裏打ちされているし、同時に「時代を変える音楽」としてのロックに懸ける不屈の想いに満ちている。

「自分たちの屍を乗り越えて、みんなでロックを先に進めてほしい」……ゴッチがそう話していたのは、デビュー間もない2003年のインタビューでのことだった。自分たちがカリスマになるためではなく、報われることなく日々を生きる者すべてが主役になるためのロックを、彼らは今も鳴らし続けている。

前述の有明アリーナ公演に続いて、2026年4月18日にはスペシャルゲストを迎えてのインドネシア・ジャカルタ公演も予定されている。

さらなる「その先」へ歩み続けるASIAN KUNG-FU GENERATIONにとっても、彼らの音楽とともに生きる僕らにとっても、この30周年イヤーはひときわ特別な意味を持つものになることだろう。

ライター 高橋智樹

◆ ◆ ◆

＜ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”＞

日程：

2026.04.04(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026.04.05(日) 開場 16:00 / 開演 17:00 場所：有明アリーナ (東京都) 席種料金(税込)：

アリーナ指定 11,000円(一般)

スタンドA指定 8,800円(一般)

スタンドB指定 6,600円(一般)

スタンドA着席指定 8,800円(一般)

スタンド車椅子指定 8,800円(一般) オフィシャル最速抽選受付：

受付期間：10.24(金) 18:00 ~ 11.03(月祝) 23:59

当落発表：11.08(土) 13:00

枚数制限：1公演につきいずれかの席種4枚まで （スタンド車椅子席は2枚まで） ＊ U-23キャッシュバック / ウエルフェアサービスあり （当日会場で2,000円キャッシュバック）

＊ 3歳以上はチケット購入が必要

＊ 2歳以下は保護者同伴・膝上鑑賞に限り、チケット不要

※ チケット詳細はオフィシャルサイトにてご確認ください。

＜ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert in Jakarta＞

2026年4月18日（土） インドネシア・ジャカルタにて

＊Special Guests あり

＊詳細は追って発表