「相馬のゴラッソ来たぁぁ！」町田が貴重な追加点。鮮やかミドル弾に「あのシュートは止められねぇ」「かっこ良すぎる」の声【ACLE】
試合を中継する『DAZN』で実況を務める桑原学氏が「見事なゴラッソ！」と叫ぶ。
FC町田ゼルビアは現地10月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第３節で、上海海港と敵地で対戦している。
開始12分に相手のオウンゴールで先制すると、25分に追加点を奪う。スコアラーは相馬勇紀。敵陣の左サイド寄りで下田北斗からパスを受けると、中央に向かってドリブルを開始。ペナルティアーク手前で思い切り良く右足を振る。低弾道の鋭い一撃。放たれたボールはゴール左下に突き刺さった。
『DAZN』の公式Xが「個の力でこじ開けた」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「っっしゃあ！」「スーペルゴラッソ！」「相馬のゴラッソ来たぁぁ！！」「あのシュートは止められねぇー！！」「それは上手すぎます相馬くん」「かっこ良すぎる」といった声があがっている。
前節のジョホール戦（０−０）では痛恨のPK失敗。今回はしっかりとチャンスをモノにしてみせた。
【動画】相馬勇紀 圧巻のゴラッソで追加点
