「なんて美しいタオさん！」土屋太鳳、エレベーターの前で肩出しドレス姿を披露「めっちゃ美貌綺麗」
俳優の土屋太鳳さんは10月17日、自身のInstagramを更新。肩を出した美しいドレス姿を披露しました。
【写真】土屋太鳳の真っ赤なドレス姿
コメントでは「赤いドレスが、本当に素敵です！」「なんて美しいタオさん！」「とても素敵なドレスお似合い」「衣装もメイクも凄く似合ってて素敵です」「めっちゃ美貌綺麗大好きだよ」「太鳳ちゃん赤リップ赤ドレス素敵です」「真っ赤なドレス素敵！」「可愛いいいいい美しい！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「なんて美しいタオさん！」土屋さんは「まずは昨日の衣裳を エレベーター前ですが」とつづり、3枚の写真を載せています。真っ赤なドレスに身を包んだ姿を披露。16日に開催された、自身が出演する映画『盤上の向日葵』のジャパンプレミアで着用したワンショルダードレス姿です。美しいボディラインと肩出しのスタイルが一段と目を引きます。
「大阪・関西万博での写真」12日には「今日載せる写真は大阪・関西万博での写真」と、私服姿を披露。ガンダム立像の前で同じポーズを決める姿などを載せていました。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
