Perfumeのあ〜ちゃんは10月19日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つバカンスショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：あ〜ちゃん公式Instagramより）

写真拡大

Perfumeのあ〜ちゃんは10月19日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つバカンスショットを披露しました。

【写真】あ〜ちゃんのハワイショット

「あ〜ちゃん可愛い過ぎる」

あ〜ちゃんは「Hello Hawaii」とつづり、16枚の写真と2本の動画を載せています。オフの旅行で訪れたハワイでのショットです。麦わら帽子を被り、タンクトップと短めのスカート姿で夏を満喫するような姿を見せました。浜辺を歩いたりおいしそうなピザを食べたりと、楽しい旅行になったことが伝わります。

コメントでは「ハワイの海綺麗」「めっちゃ晴れ晴れするええ笑顔や」「最高の笑顔でめちゃくちゃ楽しんでることが伝わってくる！！」「あ〜ちゃん可愛い過ぎる」「あ〜ちゃんを見てると人生楽しまなきゃ！って気持ちになります」「マスタングか〜かっこええの〜」「ラジオで言ってたハワイ旅行！」「もう全て絵になってる」と、絶賛の声が集まりました。

美しい自撮りショットも

あ〜ちゃんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを公開しています。9月5日には白いトップスに青いスカートを着用した爽やかなコーディネートを披露しました。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)