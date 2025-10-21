「もう全て絵になってる」あ〜ちゃん、美脚際立つバカンスショット公開「ラジオで言ってたハワイ旅行！」
Perfumeのあ〜ちゃんは10月19日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つバカンスショットを披露しました。
【写真】あ〜ちゃんのハワイショット
コメントでは「ハワイの海綺麗」「めっちゃ晴れ晴れするええ笑顔や」「最高の笑顔でめちゃくちゃ楽しんでることが伝わってくる！！」「あ〜ちゃん可愛い過ぎる」「あ〜ちゃんを見てると人生楽しまなきゃ！って気持ちになります」「マスタングか〜かっこええの〜」「ラジオで言ってたハワイ旅行！」「もう全て絵になってる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「あ〜ちゃん可愛い過ぎる」あ〜ちゃんは「Hello Hawaii」とつづり、16枚の写真と2本の動画を載せています。オフの旅行で訪れたハワイでのショットです。麦わら帽子を被り、タンクトップと短めのスカート姿で夏を満喫するような姿を見せました。浜辺を歩いたりおいしそうなピザを食べたりと、楽しい旅行になったことが伝わります。
美しい自撮りショットもあ〜ちゃんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを公開しています。9月5日には白いトップスに青いスカートを着用した爽やかなコーディネートを披露しました。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
