◆プロボクシング ▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定１０回戦 ●同級１位・小林豪己（判定３―０）同級２位・森且貴〇（２１日、東京・後楽園ホール）

日本ミニマム級王座決定戦で、同級２位・森且貴（２５）＝大橋＝が同級１位・小林豪己（２６）＝真正＝を３―０の判定で下し、ＷＢＡ世界同級王者・松本流星（帝拳）が返上した日本王座を獲得した。

戦績は森が１４勝（３ＫＯ）４敗、小林が８勝（５ＫＯ）３敗。

森が４度目の日本王座挑戦で、悲願のベルトを手に入れた。序盤から速いテンポでジャブを飛ばし、コンパクトなコンビネーションから左ボディーをヒット。５回終了時の途中採点は、２者が４８―４７、１者が４９―４６といずれも森のリードだった。中盤以降もテンポを緩めることなくジャブを突き続け、最終１０回には右のオーバーハンドで小林をぐらつかせた。ジャッジは３者とも９８―９２で森を支持した。

“４度目の正直”で手にしたベルトを抱えた新王者は「やっと取れました」と笑顔。今回の試合に向け、より厳しい練習環境を求め、１１月１４日に世界挑戦を控えるＷＢＡ世界スーパーライト級１位、平岡アンディ（２９）＝大橋＝の父ジャスティス・コジョ・トレーナーに師事。週３回、平岡らとともにフィジカルを徹底的に鍛えてきた。「この環境でやったら絶対強くなれるなと。世界一の練習をしてきたので、試合では怖いものがなかった」という。

２２年１月に王座決定戦で石澤開（Ｍ・Ｔ）に８回ＴＫＯ負け。２３年１１月に王者・高田勇仁（ライオンズ）に挑戦し判定負け。昨年９月に王座決定戦で松本流星（帝拳）に７回ＴＫＯ負けを喫していた。「負けがあったからこそ、苦しい練習とも向き合えた。全部いい経験。もう遅い、なんてことはないと証明したかった。人生で大事なことを、２２年の挑戦からずっと学んできた」と苦節の日々を振り返った。

「ここがゴールではない。やっと世界を目指す、と言えるのかなと思います」。新王者は、さっそく新たな挑戦を見据えた。