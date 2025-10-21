「大胆すぎる開脚ポーズに思わず視線が集中…！」中国人美女コスプレイヤー・流一《世界中のファンを虜にする誘惑ショット》に衝撃

圧巻のクオリティで騒然…！

中国出身の人気コスプレイヤー・流一が、インスタを更新。アクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』に登場するキャラクター「イドリー」のコスプレを公開したところ、その完成度があまりに高く、SNSでは「実写版イドリー降臨！」「世界観そのままの再現度」と絶賛の声が相次いでいる。

紫がかったライティングの中で、イドリー特有の白×黒×ゴールドのコントラストが映え、流一の存在感を際立たせている。

特に、メカニカルな小物とハイウエストのボディスーツが織りなすシルエットはまさにゲームのワンシーンだ。

構図の緊張感とキャラクターの冷静な眼差しが融合し、まるで映画のスチール写真のような完成度を誇る。

SNSでは、「ライティングと質感がプロのCGレベル」「ここまで再現できる人がいるとは」「完璧すぎて息を呑んだ」などと、世界中のファンがコメントを寄せている。

ファンの熱狂とともに、流一はその名を世界に刻んだ。ゼンレスゾーンゼロの世界観を現実に引き寄せた彼女の表現力は、まさに芸術の域と言えるだろう。

