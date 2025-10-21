お笑いタレント・明石家さんま（70）が21日、日本テレビ系「秋の爆笑 さんま御殿 メジャーVS超レア名字！リアル産屋敷さん鬼滅ブームで人生激変」（後7・00）に出演。娘でタレントのIMALU（36）に付けようとしていた名前について明かす場面があった。

お笑いタレント・蛍原徹が「北の国から」の大ファンで、名字に“蛍”があることから、子供に男の子なら純、女の子ならジュンと名前をつけようと思っていたが、妻に却下されたことを明かした。

この話を受け、「分かるな〜」と蛍原に同調したさんま。IMALUの名前の候補に「南」があったことを告白。人気漫画「タッチ」のヒロイン浅倉南から来ていたといい、「もうちょっとでIMALUは南やってん」と語った。

クワバタオハラのくわばたりえから「南が反対で、IMALUはオッケー出たんですか」と突っ込まれると、「すみません」と謝罪。

「女の子でIMALUは…ていう時代。あだ名がおまるになっちゃうよとか」と回想。IMALUを反対していたのが、元妻の女優・大竹しのぶの母だったといい、「おばあちゃんで“エステル”って言うんですよ」とさんま。「江戸の江だけ漢字で、すてるはひらがな。その“エステル”さんがIMALUはどうもねぇ」と難色を示していたことを懐かしそうに振り返った。