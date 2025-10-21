ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】高市総理、議員歳費を超える閣僚の給与を受け取らない法改正… 【速報】高市総理、議員歳費を超える閣僚の給与を受け取らない法改正に意欲 【速報】高市総理、議員歳費を超える閣僚の給与を受け取らない法改正に意欲 2025年10月21日 22時16分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 高市総理はきょう、総理就任後の記者会見で、連立政権を組む日本維新の会の身を切る改革を念頭に、自身を含む閣僚等の給与について、議員歳費を超える閣僚等としての給与を受け取らない法改正に取り組む姿勢を示しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, 海, 金属加工, リハビリ, マンション, 老後, 寺田屋, リペア工事, 介護タクシー, 生花