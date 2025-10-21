「オールレディース 第３６回アクアクイーンカップ」（２１日、住之江）

優勝戦が行われ、４号艇の高憧四季（２５）＝大阪・１２４期・Ａ１＝が４コースからの差しで１号艇の関野文（大阪）を撃破。通算では３回目、地元住之江では初の優勝を飾った。２着は清埜翔子（埼玉）、３着には原田佑実（大阪）が続き人気の関野は５着。３連単は１万５２６０円の波乱決着となった。

超抜パワーには誰にも逆らえない。シリーズリーダーの高憧が圧巻の差しでタイトルをもぎ取った。進入は３対３の枠なり。４コースからコンマ１１のトップスタートをぶち込んだが、清埜が先に３コースからまくりを敢行。内枠勢との競り合いを冷静に見定めると、鋭い差しで１Ｍを一気に突破。その後は猛烈なパワーで後続を引き離し、上がりタイムは１分４７秒４の今節最速タイムでＶゲートを先頭で突き抜けた。

初日から無傷の７連勝で予選を首位で通過するも、１号艇で臨んだ準優勝戦１１Ｒはまさかの２着。それでも「あそこで負けて、自分の伸びしろがまだまだあるのかな」と気持ちを切り替え、超抜級の１４号機をさらに底上げ。万全の状態でレースに乗り込み、通算３回目の優勝を見事に勝ち取った。

「地元で優勝をするのがひとつの目標だったので、それができてすごくうれしい」と待望の地元での優勝に大喜び。「救助艇に乗ってウイニングランも初めてだったので、めっちゃ気持ちいいです」と全身で地元ファンの大声援を受け止めた。

賞金１２５万円を上積みし、女子の獲得賞金ランキングでは１１位に浮上。プレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（１２月２８〜３１日・大村）の出場権も射程圏に入ってきた。「目標に向かって、無事故で頑張っていきたい」と年末の大一番に向け、高憧の激闘はまだまだ続きそうだ。