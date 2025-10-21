¡ã¶ì¼ê¤Ê¿Æ¤Ï½ÏÇ¯Î¥º§¡ä70Âå¤Î¼ÂÊì¤¬Æ±µï¤ò´õË¾¡£²æËý¤¹¤ëÀ¸³è¤Ï·ù¡¢¤Ç¤âÃÇ¤Ã¤Æ¸å²ù¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä
Ç¯Ï·¤¤¤¿¿Æ¤È¤É¤¦¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤¯¤Ë¡ÖÆ±µï¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤ËÂç¤¤ÊÇº¤ß¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢73ºÐ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïº£¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ç¯Á°¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤³¤¦¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉÔ°Â¡£¤³¤³¡Ê»ä¤Î²È¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊì¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Êì¤ÎÐþËý¤µ¤ä¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÊÉôÊ¬¤¬ÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç·ëº§¤·¤ÆÊì¤Î¤¤¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È¤¤¤ë¤È²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤º¡¢²æËý¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¤À¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Êì¤¬ÀÂµî¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤¼°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ÇÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤¹¡Ù
µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¡¢¤Ç¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤³¤Î³ëÆ£¤¬¡¢Æü¡¹Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿´¤òÄù¤áÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤Î°Õ¸«
¡ØÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤²æËý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¿È¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡Ø»ä¤âÊì¤¬ÀÎ¤«¤é¶ì¼ê¡£Â¹¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Ï¢Íí¼è¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤±¤ì¤É¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ3Æü¤â¤¹¤ì¤Ð¤â¤¦¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Ã¶Æá¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ë¿Ô¤¯¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Ù
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÆ±µï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï²æËý¤·¤ÆÆ±µï¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿´¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÀÎ¤«¤é¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤Û¤É¡¢¡ÖÆ±µï¤·¤¿¤é³Î¼Â¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÄÙ¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ç¤â¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¨¤ÐËà»¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ëº§¸å¤Ë¡ÖÊì¤¬¤¤¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ï¸åÌá¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤
¡Ø»ä¤ÎÊì¤Ï80Âå¤Ç´â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆþ±¡¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë2½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£Í§¤À¤Á¤È½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡©¡Ù
¡ØËÜÅö¤Ë¼å¤Ã¤ÆÍê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ±µï¤Ï¥à¥ê¡Ù
¼¡¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öº£¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤òÍýÍ³¤Ëº£¤¹¤°Æ±µï¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¡¹¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¾Ç¤é¤º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¹¡¼¥×¤ÎÎä¤á¤Ê¤¤µ÷Î¥¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÀ¼
¡ØÆ±µï¤è¤ê¤â¶á¤¯¤Ë½»¤à¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ëµ÷Î¥´¶¤¬ÍýÁÛ¡Ù
¡Ø¤¿¤Þ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£²æËý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¡Ù
¡ØÆ±µï¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¿´ÇÛ¤Ê¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Æü¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢ËèÆüÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡©¡¡¤¦¤Á¤ÏÊì¤«¤é¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦LINE¤¬¤¯¤ë¤è¡Ù
¶á¤¯¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÉÔ°Â¤ÏÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÆ±µï¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¸³è¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾Íè¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¡Ø¤¢¤Î¤È¤¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¤È¸å¤«¤é»×¤¦¤Î¤ÏåºÎï¤Ê¶õÁÛ¡£¤½¤Î¶õÁÛ¤Ç¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤â¹¬¤»¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬²æËý¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¶ì¤·¤á¤é¤ì¤º¤ËºÑ¤à¡Ä¡Ä¤«¤â¤è¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤ë¼«Ê¬¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤µ¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡ÖÆ±µï¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢Àµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥à¥ê¤ËÆ±µï¤¹¤ë¤è¤ê¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤«¤«¤ï¤ëÊý¤¬¸å²ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥à¥ê¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£Æ±µï¤À¤±¤¬¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÊìÌ¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´ÖÆ±»Î¡£¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¥ê¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥¤¥é¥¤¥éÊë¤é¤¹¤è¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Àì¶È¼çÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ70ºÐ¤Ç½ÏÇ¯Î¥º§¤ò¤·¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤«¤é¡¢Ì¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¿Æ¤Î°ÍÂ¸¤Þ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤ÆÇØÉé¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤µ¤º¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ëµ÷Î¥´¶¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£»ÜÀß¤äÃÏ°è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤ò¼é¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ÊÁªÂò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²Á³Ê¡§5,953±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ) (2025/10/21»þÅÀ)