大泉洋が主演を務める『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）が、10月21日にスタートした。

テレビ朝日の連続ドラマ初主演の大泉をはじめ、共演には13年ぶりの民放連ドラ出演となる宮粼あおい、そして脚本にはテレビ朝日の連続ドラマは初の野木亜紀子。ほかにも岡田将生、ディーン・フジオカ、北村匠海……といった豪華キャストの名前が並ぶ本作は、放送以前にドラマの核となる部分がベールに包まれていた。

物語は、家族も貯金も何もかも失ってどん底に落ちた男・文太（大泉洋）を主人公とするSFラブロマンス。タイトルの通りに、文太は“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことになるのだが、そのエスパーとしての能力が第1話にて明らかになる。

それは、相手に触れることで心の声が聞こえてくるという能力。初めは笑い飛ばせるくらいの本音を楽しんでいた文太だったが、笑顔で声をかけてくる居酒屋のキャッチが「死にたい」と思いながら働いている実情に、日本が抱える陰を目の当たりにしてしまうのだ。「野木亜紀子がSF？」と意外性があったが、社会問題を描く部分にしっかりと作家性が表れている。

大泉が「でもこの能力は非常に怖いなと思ったので、僕は絶対欲しくないです。世界を救うにはいい力かもしれないけど怖い！」とコメントしているように（※）、エスパーになるのは面白そうではあるが、こちらも傷つくリスクのある諸刃の剣の能力でもある。兆（岡田将生）が社長を務める会社「ノナマーレ」には、文太以外にも能力を持ったエスパーが所属しており、文太が課せられたミッションを手助けしていく。桜介（ディーン・フジオカ）は手をかざすことで花を咲かせる、植物系エスパー。円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）の能力は、公式サイトにすでに載っているのだが……ここでは伏せておこう。エスパーの存在を知ってしまう謎の大学生・市松（北村匠海）がどのように絡んでくるのかも今後の注目ポイントだ。

そして、オンエアまで伏せられていたもう一つが、第1話のタイトル。ラストに映し出されたのが、「愛してはいけない妻」だ。「ノナマーレ」とは「NONAMARE」で、イタリア語にすると「ノンアマーレ」＝「愛さない」という意味。文太は、兆から社内の最も大切なルールとして「人を愛してはならない」と告げられる。

本作で重要なポジションにあるのが、謎の女性・四季（宮粼あおい）の存在だ。ノナマーレが用意した社宅で文太と暮らすことになる四季は、文太のことを本当の夫だと思い込んでいる。円寂が言うには、ノナマーレの社員ではなく、ミッションのことも知らないという。猜疑心を抱く文太が、四季の手に触れると、「幸せ、いつまでもこうしてたい。愛してる」という心の声が聞こえてくるのだ。四季に心惹かれ始めたところで、兆から「人を愛してはならない」という社内ルールを文太は聞かされる。

制作発表記者会見で大泉が、犬よりも、猫よりも、「宮粼あおいのほうが断然かわいいですね！」と話していたことを裏付けるように（※2）、第1話ではベッドシーンを筆頭にして四季を演じる宮粼の魅力が爆発している。落ち込んで帰ってきた文太を明るく迎え入れる“太陽”のような役割もありながら、ミステリアスさも纏った難しい役とも言えるだろう。今更、彼女のキャリアを説明するまでもないが、先述したようにこれが13年ぶりの民放連ドラ出演という観点から、宮粼が改めて脚光を浴びる作品になる予感がする。

なお、野木は第1話放送前に、SNSにて台本の表紙をアップしている。それぞれの登場人物に錠剤を加える数式が描かれているのだが、そこには文太たちエスパーに混じって、兆、さらには四季の名前も確認できる。その真相は今後明らかになっていくのだろうか。

（文＝渡辺彰浩）