妻夫木聡主演のＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」第２話が１９日に放送された。

ロイヤルヒューマン社の会長山王耕造（佐藤浩市）と秘書として雇用された税理士栗須栄治（妻夫木聡）は、耕造の息子で人事統括本部長の山王優太郎（小泉孝太郎）から、競馬事業継続の条件として「今年中の中央競馬１勝」を突きつけられ…とのストーリーが展開された。

ライバル社の椎名善弘（沢村一樹）所有の高額馬を断り、なぜか行き場を失っていた耕造の馬を預かってくれた調教師広中博（安藤政信）は、最も勝算があったロイヤルファイトではなく、耕造が３年前に一緒に購入した、足が不安視される牝馬ロイヤルイザーニャの血統を見抜き、芝２０００ｍに出走させて勝負に出た。

ラスト。ロイヤルイザーニャが逃げを打ち、ライバル椎名所有の１番人気馬が絶好位から末脚を飛ばしてきたレース。

ネットは「逃げろ！イザーニャ！」「そのまま！！イザーニャ！」「頼む！」「イザーニャ頑張れ！逃げろ！」の声援や悲鳴が殺到する騒ぎに。

「イザーニャ逃げ切った！架空のレースなのに感動する」「号泣ｗ」「架空のレースなのに力入っちゃった。。」「架空のレースを差せ！伸びろ！！行けー！！！と言いながら見てました。来週も見ます」「興奮しまくり、感動しまくり」「イザーニャまじでよく頑張った」「ドラマの競馬でも脳汁出そうになった危ない」「２週連続号泣しててやばい」「ドラマの競馬なのに手に汗握ってガッツポーズしちゃったよ！イザーニャおめでとう」「めっちゃドキドキした、面白すぎる！」「やばい。初めて馬で泣いた」「やばい涙止まらん」との投稿が相次いだ。

「お願いケガしないでケガしないで」「ロイヤルイザーニャ、ケガしてないといいな」「脚の件もあるのに速すぎて故障が心配」「激走したのと引き換えに故障を発生して残念ながら引退→繁殖入りしそう」と案じる声もあがった。

第３話の予告では、「ロイヤルヒューマン社の競馬事業部は、未勝利戦を制したイザーニャに救われたが、その後イザーニャとファイトが揃って…」と心配な内容が記されている。