¼«°ÝÏ¢Î©¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö°Ý¿·¤Ï´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡×
£±£°·î£²£±Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«°ÝÏ¢Î©¡¢Àµ¼°¤Ë¹ç°Õ¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤¤ç¤¦È¯Â¡×¤È¤¤¤¦Ä«Æü¿·Ê¹¤Î°ìÌÌµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀµ¼°¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï£²£±Æü¾¤½¸¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè£±£°£´Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢·ûÀ¯»Ë¾å¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤Æ¿·Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¡¢¤Èµ»ö¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤äÂ¾¼Ò¤Î¿·Ê¹µ»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÀ¯ºö¤Î¥È¥Ã¥×¹àÌÜ¤Ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Èµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ë»ö¼Â¾å¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿¤ÎÉðÅÄº½Å´»á¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¹â»Ô»á¤¬°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö¤ÏÁ´¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ËÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¾å¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¿§¡¹»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥Ñー¥È¥Êー¤Î¾®Åç·Ä»Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ý¿·¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Î°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¾õÂÖ¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£