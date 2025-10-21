¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Î´¶Æ°ºî¡Ø¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¸ø³«·èÄê
¡¡º£Ç¯1·î16Æü¡¢78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤¬¼«¤é´Æ½¤¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ £´K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥ë¥Û¥é¥ó¥É¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎºîÉ÷¤ÇÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤¬¡¢¡È°¦¤¹¤ë¤³¤È¡É¡Èµö¤¹¤³¤È¡É¤òÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤¡¢¡Ö¥ê¥ó¥Á»Ë¾åÍ£°ìÌµÆó¤Î´¶Æ°ºî¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¡£
¡¡¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥ÁºîÉÊ¤ÎÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼ÂÏÃ¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß¡¢µÓËÜ¤ò¼¹É®¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¥ê¥ó¥Á¤¬¼«¤é´ÆÆÄ¤·¤Æ±Ç²è²½¡£1999Ç¯¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤ÈÇï¼ê³åºÓ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥ê¥ó¥ÁºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬ÇÛµë¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤±Ç²è¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç´¶Æ°Åª¡£´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡73ºÐ¤Î¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ó¥º¥ï¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥¤¥ª¥ï½£¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ÇÌ¼¤Î¥í¡¼¥º¡Ê¥·¥·¡¼¡¦¥¹¥Ú¥¤¥»¥¯¡Ë¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ
¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ãç°ã¤¤¤ò¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯¸ý¤â¤¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢76ºÐ¤Î·»¤Î¥é¥¤¥ë¡Ê¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡Ë¤¬¿´Â¡È¯ºî¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ë¡£¥é¥¤¥ë¤¬Êë¤é¤¹¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¶¥¤¥ª¥ó¤Þ¤Ç¤Ï560¥¥í¡£¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð1Æü¤Îµ÷Î¥¤À¤¬¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È·è¤á¤¿¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¤Ï¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¼ª¤âÂß¤µ¤º¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢»þÂ®¤ï¤º¤«8¥¥í¤Î¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÄ«¾Æ¤±¤ÎÃæ¡¢¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¤¬¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¾åÉô¤ÎÌë¶õ¤Ë¤Ï·»¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Èª¤ò¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¯¹Âç¤ÊÉ÷·Ê¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÊª¸ì¤È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¤4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
