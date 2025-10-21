¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÊ¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Î¡ÈÇ½ÎÏ¡É¤¬È½ÌÀ¢ª»ëÄ°¼ÔÊ£»¨¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤Þ¤ÇÈëÌ©¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÀô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡ÄÅ·»È¤ÎÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤
¡¡¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¡£ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÍÁ³¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¡×¡£º®Íð¤·¤¿¤Þ¤Þ¼ÒÂð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¼«Ê¬¤ò¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×¡É¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Âè1ÏÃ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÈ½ÌÀ¡£¤½¤ì¤Ï¡È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÅð¤ßÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¸ÂÀ¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤¿¤¤¡×¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¿´¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Íµ¨¤Ë¿¨¤ì¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹¬¤»¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê»Íµ¨¤Î½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¸ÂÀ¤ÎÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãû¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸ÂÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ê¤Î¡©¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤È»×¤Ã¤¿¤é·ë¹½¤¹¤´¤¤Ç½ÎÏ¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤±¤É¤¤¤é¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¡×¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆÉ¤á¤ë¡Ä¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¡×¡Ö¿´¤ÎÀ¼ÆÉ¤á¤ë¤Ã¤Æ»ö¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤¤»ö¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤¯¤ë¤è¤Í¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
